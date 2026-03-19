Ituzaingó: Casa TEA será la sede de una jornada de salud

Este viernes 20 de marzo de 9 a 13, Casa TEA de Ituzaingó será la sede de una jornada de capacitación y vacunación, pensada íntegramente para niños y niñas con trastorno de espectro autista.





La jornada de salud se realizará en la sede del espacio ituzainguense, ubicada en Belén al 1386 y está organizada en conjunto con el área de Discapacidad y Salud Comunitaria de la Región Sanitaria VII.





"Invitamos a familias, cuidadores y a toda la comunidad a participar de esta jornada pensada para promvoer la salud y el acompañamiento adecuado de niños con autismo", sostuvieron desde Casa TEA Ituzaingó.





Desde el espacio comunitario destacaron que, durante la actividad de salud de este viernes, se realizará vacunación gratuita correspondiente al calendario oficial. Además, también habrá una charla informativa, a modo de capacitación, orientada al acompañamiento y abordaje de niños con trastorno del espectro autista (TEA).





Este último punto es importante para la preparación y anticipación de los niños y niñas con autismo ante el proceso de vacunación, ya que es un momento que puede generar mucha ansiedad, miedos y preocupaciones.





En ese sentido, una de las claves es la accesibilidad, que permite que las personas con TEA puedan acceder a la información sobre las vacunas y su aplicación de forma clara y sencilla.





Además, es importante que las familias que acompañen a los niños y niñas con autismo en las vacunaciones puedan contar con distintas estrategias para transitar de la mejor manera por el proceso de vacunación.





Durante la jornada de vacunación y capacitación que se realizará este viernes 20 de marzo de 9 a 13 en la sede de Casa TEA Ituzaingó (Belén 1386), estarán a cargo los profesionales especialistas Marisol Quiroga y Walter Sánchez.





La actividad es gratuita y abierta a la comunidad.