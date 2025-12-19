Ituzaingó: cayó "Charly", acusado de vender droga en San Alberto

Un hombre conocido como "Charly" fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento en el barrio San Alberto, en Ituzaingó, acusado de narcomenudeo. El operativo se desencadenó a raíz de denuncias vecinales que señalaban su domicilio como un foco de venta de drogas y disturbios constantes en la cuadra.



Un operativo realizado por la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón culminó con la detención de un hombre conocido como "Charly", acusado de comercializar estupefacientes en el barrio San Alberto, partido de Ituzaingó.

La investigación se centró en un punto de venta ubicado en la calle Comandante Peredo, entre Almagro y General Martín Rodríguez. Según los reportes policiales, la actividad ilícita en este domicilio no solo implicaba el narcomenudeo, sino que también generaba constantes disturbios y delitos menores que alteraban la tranquilidad de los vecinos de la zona.

Tras realizar tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos encubiertos, fotografías y filmaciones para documentar las maniobras de "pasamanos", la UFI N° 9 de Morón, especializada en narcotráfico, avaló lo actuado.

El allanamiento

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1, libró la orden de allanamiento que se ejecutó con el apoyo de la Jefatura Departamental de Seguridad de Ituzaingó.

Como resultado del procedimiento, se logró la aprehensión del sospechoso identificado con las siglas D.C., alias "Charly".



En su poder se secuestraron más de 40 dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, envoltorios con sustancia compacta, una balanza de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El detenido quedó a disposición de la Justicia.