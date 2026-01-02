Ituzaingó: cayó el joven acusado de abusar de la cuñada de su mejor amigo mientras dormía

Aprehendieron al joven denunciado por el abuso sexual ocurrido el pasado 13 de diciembre en una vivienda de Ituzaingó. El sospechoso fue interceptado en la vía pública, en Morón, cuando salía de su trabajo. El hecho había sucedido en la casa del denunciante, mientras la víctima dormía.



Personal de la DDI Morón detuvo a Lautaro Nahuel Quildrian, el joven de 24 años acusado de abusar a la cuñada de su amigo mientras ella dormía. La aprehensión se concretó este martes 30 de diciembre tras un operativo de vigilancia encubierta.



Según informaron fuentes policiales, los efectivos montaron "consignas estáticas" tanto en el domicilio del imputado como en su lugar de trabajo. Finalmente, Quildrian fue interceptado en la vía pública, en la calle Arenales en Morón, en el momento en que egresaba de su jornada laboral.

El secuestro del celular

Durante el procedimiento, la policía incautó un elemento de vital importancia para la causa: un iPhone 11 perteneciente al acusado.



Este dispositivo es clave para la investigación, ya que, tras el hecho, el agresor había enviado mensajes de texto al grupo de amigos admitiendo lo ocurrido y atribuyendo su conducta al consumo de alcohol, antes de cerrar sus redes sociales.



El hecho que se le imputa ocurrió la madrugada del 13 de diciembre. Aquella noche, el denunciante le permitió a Quildrian quedarse en su casa para esperar un remis al amanecer. Sin embargo, aprovechando que el dueño de casa se estaba duchando, el acusado quedó solo en el comedor donde dormía la pareja del hermano de su amigo.



La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda. Las imágenes muestran no solo el abuso, sino también cómo Quildrian tomó fotografías de la víctima sin consentimiento e intentó interferir el sistema de filmación para ocultar su accionar.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón.