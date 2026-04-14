Ituzaingó: cayó un vendedor de droga y su hija pese a la resistencia insólita de sus vecinos

Un operativo policial para desarticular un búnker de drogas en el barrio San Alberto de Ituzaingó terminó con la detención de un hombre apodado "Vaca" y su hija. El procedimiento tuvo un momento de tensión cuando un grupo de vecinos intentó defender a los sospechosos, una situación que llamó la atención de los investigadores dado que la actividad ilícita generaba disturbios en la zona.



La investigación se centró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Quintana y Camerucci. Durante semanas, personal de la Delegación Departamental de Drogas Ilícitas de Morón y la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó realizaron tareas de inteligencia.



Estas pruebas permitieron documentar las maniobras de venta de estupefacientes y determinar que el responsable era un sujeto masculino identificado por su alias de "Vaca".



Con el aval de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico, el Juzgado de Garantías N° 5 ordenó el allanamiento del lugar. Al ingresar, los efectivos lograron la aprehensión del principal investigado y de su hija de 34 años.



Como resultado del registro, se incautaron más de 200 dosis de cocaína ya preparadas para su distribución, además de un envoltorio con la misma sustancia en forma compacta. También se secuestraron balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares.



Los detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de comercialización de estupefacientes. En el operativo prestaron apoyo el Comando de Patrullas de Ituzaingó y móviles municipales, quienes garantizaron la seguridad del perímetro ante la resistencia de los allegados a los implicados.