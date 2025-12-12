Ituzaingó celebra los 30 años de autonomía

La identidad de Ituzaingó se respira en cada esquina, en sus calles arboladas y en el orgullo de quienes elegimos este lugar para vivir. Pero hay fechas que marcan un antes y un después, hitos que merecen ser festejados a lo grande. Este fin de semana, el "Jardín del Oeste" se viste de gala para conmemorar tres décadas de aquel momento en que tomamos las riendas de nuestro destino. Se cumplen 30 años de nuestra autonomía municipal, y el festejo promete estar a la altura de nuestra historia.





Desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre, el epicentro de la celebración se traslada al querido Polideportivo La Torcaza (ubicado en Brandsen y Pringles). A partir de las 12:00 horas, las puertas se abrirán para recibir a las familias ituzainguenses con una propuesta integral: shows en vivo, baile, juegos para los más chicos y un corredor gastronómico para disfrutar los sabores locales.





La grilla artística es extensa y diversa, pensada para todos los gustos. El viernes 12 será el encargado de romper el hielo con una mezcla potente de géneros. El rock dirá presente de la mano de Sancho Rock & Roll, Banda Génesis y El Náufrago Rock, mientras que el ritmo tropical llegará con La Sonora Sabrocita, Z Baila Cumbia y Leyla y su banda Attake. También podremos disfrutar de Desorbitado, completando un primer día vibrante.

El sábado 13 la fiesta continúa sin pausa desde temprano. A las 13:20 arrancan los motores con Americano Dance. Será una jornada para gastar la suela, con la presentación de Tsunami tu Cumbia, Los Tropicali, Tavi y su conjunto y La Cumbia del Gaby. Para quienes quieran sumarse activamente, habrá una Masterclass de Zumba imperdible. La tarde caerá al ritmo de Pura Kandela y el color de las batucadas y el carnaval. El broche de oro de la noche del sábado estará a cargo de Norberto Alkala y Cumbia Shagram.





Finalmente, el domingo 14 nos conectará con nuestras raíces. La jornada comenzará con una emotiva Peña Folclórica, seguida por la voz de Candela Góngora, la fusión de Louca Fusao y Piel con Piel. Será un día de encuentro comunitario con la participación de la Orquesta Infanto Juvenil, el Centro de Jubilados La Querencia y el Taller Municipal de Tango. También subirán al escenario Santiago Torres, Lucas Flores y el grupo de danzas Cutral Co. Hacia el final, la fiesta popular explota con Maxi y la Champions, más batucada y carnaval, para cerrar estos tres días históricos con el show en vivo de Javito y su Grupo Red.





Treinta años no se cumplen todos los días. Esta celebración en La Torcaza es el reflejo de un municipio que creció, que consolidó su cultura y que hoy tiene motivos de sobra para brindar.