Ituzaingó celebrará la llegada de la primavera este sábado

Este sábado 20 de septiembre se llevará adelante, en Ituzaingó, una celebración por partida triple: día de la primavera, del estudiante y del jubilado. Las actividades, organizadas y coordinadas por diferentes áreas del Gobierno Local, tendrán por objetivo recibir la primavera y celebrar en comunidad.



"Recibimos a la estación más colorida, con una tarde llena de actividades culturales y artísticas para toda la familia", destacaron desde las redes oficiales del Municipio de Ituzaingó. La grilla de este evento contará con shows en vivo, clases abiertas de deportes y hasta un gran cierre musical, para recibir la primavera a puro baile.

El epicentro de esta gran jornada de celebración será la Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui). Para darle inicio a las actividades, a partir de las 15:30hs, tendrá lugar una clase abierta de gimnasia para adultos mayores. Esta propuesta lleva por nombre "En Movimiento" y se realizará junto al equipo de profesores del Club de Día "La Torcacita".



Luego se podrá disfrutar de buena música de la mano de DJ Matías Parisi y de DJ Macarena Alonso. Mas tarde, cerca de las 16:30hs, se presentará el Ensamble Musical de la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó (EMMPI).



"Voces que inspiran: rompiendo mitos" es una obra de teatro a cargo de adultos mayores que participan del espacio "Adultos en Acción". La misma se interpretará, a partir de las 17:40hs, en el escenario de la Plaza 20 de Febrero. Inmediatamente después se presentará el grupo de percusión "Cafundó". Y para finalizar la joranda, a las 19:10hs, tendrá lugar el show de la banda "Y como suena", la cual interpretará diferentes covers de cumbia romántica para llenar la plaza de música y color.