Ituzaingó Centro: Intentó robar una panadería, un cliente lo redujo y fue detenido

Un ladrón intentó robar un local de la panadería Martino, pero terminó reducido por un cliente y detenido por la Policía. El delincuente había asaltado otro local de la misma cadena apenas dos días antes y contaba con antecedentes por robo agravado.



Alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer viernes, la panadería Martino de Bacacay y Pirán transcurría su mañana con normalidad hasta que un ladrón alteró la jornada.



El delincuente ingresó por la puerta principal, se acercó a un cliente que trabajaba en una de las mesas y lo amenazó diciendo que tenía un arma, obligándolo a acompañarlo hasta la caja. Allí exigió a la empleada el dinero recaudado y le robó al cliente su reloj, además de ordenarle tirarse al piso.



Antes de huir, el ladrón tomó la notebook del cliente, pero accedió a devolvérsela cuando este se lo pidió. Luego agarró su mochila e intentó escapar, aunque el cliente lo enfrentó a golpes y logró reducirlo.



En el forcejeo, el delincuente sacó un puñal e intentó agredirlo, pero el propietario y un empleado intervinieron: este último lo golpeó con una pila de prepizzas hasta dejarlo inmovilizado, mientras la empleada llamaba a la Policía.

Antecedentes y detención

El propietario denunció que el mismo hombre había asaltado a sus empleadas en otro de sus locales, ubicado en Ratti y Camerucci, apenas dos días antes.



Al revisar sus antecedentes, se comprobó que el detenido tenía una condena de 3 años por un robo agravado con arma de utilería cometido en 2020, además de otra causa por robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo probarse. Cumplió su condena en mayo de este año.



Ahora la UFI N°1 de Ituzaingó, a cargo de Marcelo Tavolaro, lo imputó por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y solicitó su detención al Juzgado de Garantías N°1 de Morón.