Ituzaingó cerró el amistoso de pretemporada en el Sacaan

Con gol de Alcides Miranda Moreira, el Verde venció a Yupanqui por 1 a 0, y ahora se viene el debut en el Campeonato ante Deportivo Armenio.



El amistoso de pretemporada ha llegado a su fin. El León tuvo su último encuentro preparatorio, a una semana de arrancar el Campeonato de la Primera B Metropolitana, en la jornada del sábado por la tarde.



Los dirigidos por Diego Herrero se enfrentaron al conjunto “Trapero” en el Carlos Sacaan, y el Verde ganó por la mínima diferencia, con gol de Alcides Miranda Moreira. Este partido tradicional se disputó dos tiempos de 45 minutos.



De esta manera, Ituzaingó cerró la Pretemporada 2026, y ahora se enfocará en el comienzo del Campeonato, donde el debut será el próximo viernes 13 de febrero a las 20 hs ante Deportivo Armenio, en el Estadio Carlos Sacaan, con el objetivo de arrancar con el pie derecho.



Cabe destacar que en el transcurso de estos días, saldrán las ventas de entradas anticipadas para el debut del Verde, en la Sede Social (Los Pozos 48).



SE VIENE LA PRESENTACIÓN DE LA CAMISETA DE ITUZAINGÓ



Por otra parte, este martes a partir de las 20:30 hs, se realizará los modelos 2026 que vestirá Ituzaingó en la Primera B Metropolitana, en JAM, ubicado en Gobernador Arias 3559, Castelar, y la entrada para acceder al evento, costará $5.000.