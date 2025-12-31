Ituzaingó: cómo cuidarse de las altas temperaturas este fin de año

En vísperas de las celebraciones de Año Nuevo, el clima en la zona oeste del conurbano se presenta desafiante. Ante la alerta amarilla por altas temperaturas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Municipio de Ituzaingó compartió una guía de cuidados para evitar los efectos nocivos de la exposición prolongada al calor.



Es importante recordar que la alerta amarilla implica un efecto de leve a moderado en la salud, pero puede volverse especialmente peligrosa para los grupos de riesgo: niños, niñas, personas embarazadas, mayores de 65 años y vecinos con enfermedades crónica. Es por esta razón que, al momento de hablar de cuidados, se enfatiza en la importancia de la hidratación y la utilización de protección solar, como así también en lo que se refiere a:





Alimentación: priorizar la ingesta de frutas y verduras; hacer lo posible por reducir las comidas abundantes.

priorizar la ingesta de frutas y verduras; hacer lo posible por reducir las comidas abundantes. Bebidas: evitar las bebidas azucaradas, el exceso de alcohol o aquellas con mucha cafeína.

evitar las bebidas azucaradas, el exceso de alcohol o aquellas con mucha cafeína. Sol y ropa: evitar la exposición solar directa, sobre todo entre las 10:00 y las 16:00hs. Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

evitar la exposición solar directa, sobre todo entre las 10:00 y las 16:00hs. Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros. Ambiente: permanecer en espacios ventilados o acondicionados y reducir la actividad física intensa.

Los golpes de calor pueden llegar a manifestarse de diversas formas. En caso de presentar sudoración excesiva, piel irritada o pálida, sensación de calor sofocante, sed intensa, calambres, agotamiento o dolor de cabeza y estómago, es fundamental realizar reposo inmediato. También se recomienda ubicarse en algún lugar fresco y rehidratarse con bastante agua.



La situación requerirá de atención médica urgente en caso de que los síntomas presenten las siguientes características: fiebre mayor a 39°, respiración y frecuencia cardíaca acelerada, manifestación de mareos, desmayos o convulsiones. Ante cualquiera de estos signos, es importante acercarse de inmediato al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) más cercano.