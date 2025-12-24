Ituzaingó: cómo funcionarán los servicios durante Navidad y Año Nuevo

Han llegado las fiestas, sinónimo de que el año está por terminar, y esto implica una organización particular. Es por esta razón que, con el fin de ordenar y llevar tranquilidad a la comunidad de Ituzaingó, el gobierno local dio a conocer el sistema de funcionamiento de los servicios municipales para Noche Buena, Navidad y Año Nuevo.



Es importante señalar que, en primer lugar, la recolección de residuos es uno de los servicios locales que se verá afectado para estas fechas. Según informó el Municipio de Ituzaingó, la misma no se efectuará los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero. En cuanto a la recolección diferenciada, es menester tener en cuenta que ésta se desarrollará con normalidad los días miércoles 24 y 31 de diciembre.





En cuanto a los servicios relacionados al sistema de salud público municipal, los vecinos deben saber que Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de San Alberto funcionará y permanecerá abierto -con una guardia activa de 8:00 a 16:00hs- los días miércoles 24 y 31 de diciembre. Ahora bien, los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero, dicho espacio permanecerá cerrado. El funcionamiento de otros servicios de salud municipales serán los siguientes:





Centros de Atención Primaria de Salud (cerrados).

Centro de Diagnóstico Municipal (cerrado).

Clínica Veterinaria Municipal (cerrada).





Ahora bien, teniendo en cuenta que Ituzaingó adoptó una política de "Pirotecnia Cero", declarando a todo el distrito -mediante la Ordenanza 033/2019- como "Territorio Libre de Pirotecnia", uno de los servicios que permanecerá activo es el de denuncias anónimas ante casos de uso o venta de pirotecnia. Los vecinos podrán comunicarse al 4623-7771 (Centro de Monitoreo Municipal) y denunciar se forma totalmente anónima en caso de observar la presencia de puestos callejeros o utilización indebida de pirotecnia en los barrios.



Por su parte, tanto el Palacio Municipal como las oficinas descentralizadas, las Unidades de Gestión Municipal y demás dependencias permanecerán cerradas durante ambas fechas festivas.