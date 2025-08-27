Ituzaingó: concé las nuevas ofertas del Mercado Bonaerense Fijo
Enzo Ariel Resino
Este espacio le ofrece a los vecinos de Ituzaingó la posibilidad de comprar carnes, verduras, lácteos, panificados y otros productos a precios accesibles.
Esta iniciativa tiene presencia en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y ha permitido, desde su puesta en funcionamiento, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. Es así como, luego de una primera etapa marcada por la realización de ferias itinerantes y comunitarias, el gobierno bonaerense comenzó con la idea de desarrollar espacios físicos destinados a la comercialización de diferentes tipos de alimentos y productos.
En la actualidad son 12 los Mercados Bonaerenses Fijos en toda la provincia y uno de estos se encuentra en el partido de Ituzaingó (Caaguazú 2283). El desarrollo de dicho programa ha sido clave a la hora de que vecinos y vecinas del partido de Ituzaingó cuenten con opciones claras a la hora de realizar sus compras y generar un ahorro en la economía de cada familia.
El gobierno provincial inauguró, junto a la gestión municipal, el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó allá por 2023. En la actualidad asisten a este espacio, que reúne a productores locales y consumidores, más de 18.000 personas al mes.
Este espacio ha logrado desarrollar una dinámica particular, tanto con los vecinos como con los productores que le dan vida. Parte de esta es que, semana tras semana, las autoridades del mercado anuncian -mediante las distintas redes sociales- cuáles son las ofertas disponibles.
Conocé las ofertas que presentó el Mercado Boanerense Fijo para esta semana
- 2kg de costillitas de cerdo - $11.900 pesos.
- 1kg de bife de chorizo - $14.500 pesos.
- 2kg de pechito de cerdo $12.500 pesos.
- 1kg de bola de lomo/cuadrada - $11.500 pesos.
- 1kg de asado - $9.500 pesos.
- Ravioles (3 cajas de dos planchas) - $8.500 pesos.
- 1kg de filet de merluza fresco - $8.000 pesos.
- Bolsa de papa de 17kg - $4.000 pesos.
- 2 paquetes de acelga o espinaca - $1.000 pesos.
- 3kg de naranja o mandarina - $3.000 pesos.
- Sachet de leche - $1.300 pesos.
- Yogurt natural Yatasto de 125gr - $650 pesos.