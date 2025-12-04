Ituzaingó confirmó sus primeras bajas para el Campeonato

El club ituzainguense comunicó en las redes sociales que seis jugadores del Verde no seguirán en el León a partir del año que viene. En esta nota te contamos quienes no continuarán.



Mientras el plantel comandado por Diego Herrero sigue entrenándose hasta mañana, donde entrará en licencia por vacaciones hasta el lunes 5 de enero, en las últimas horas del miércoles se conocieron las primeras bajas en el Verde.

⬇️ Bajas



Celso Báez, Giovanni Centurión, Mariano Jaureguiberry, Agustín Faillace y Nicolás Suaya no seguirán en Ituzaingó.



¡Les agradecemos a cada uno de ellos por brindarse con el Verde para lograr este ascenso! pic.twitter.com/na6zjxPT8C — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 3, 2025

En el caso del “Churro”, consiguió dos ascensos a la Primera B Metropolitana con Ituzaingٕó en el 2021 y en este reciente 2025 ante Sportivo Barracas.



En toda su carrera, estuvo jugando 129 partidos, y convirtiendo 22 goles. Sin embargo, en la Primera C, disputó 25 encuentros y convirtió tres goles con la camiseta del Verde, y solamente recibió una expulsión frente a Leandro N.Alem.

Mientras que el experimentado Báez, jugó 27 partidos en este año y anotó un solo tanto, donde fue victoria ante Mercedes por 3 a 2, en la fecha 20 del Torneo Clausura.



Por otra parte, el delantero Agustín Faillace, en esta temporada, disputó 27 partidos y anotó cuatro tantos con la camiseta del León (en la primera rueda ante El Porvenir, J.J.Urquiza –por duplicado, y la final de ida ante Camioneros).

En la parte defensiva, Giovanni Centurión solamente jugó 19 partidos y convirtió un tanto en el empate ante El Porvenir, en Gerli por la fecha 23.

Otro de los jugadores que no seguirá en la institución es Jaureguiberry que solamente disputó 15 partidos entrando desde el banco de suplentes, pero no pudo convertir goles, y por último, Suaya que no tuvo participación en este 2025.



En definitiva, estas bajas se convirtieron en las primeras seis bajas en el Verde, aunque en estos días habría más desvinculaciones.