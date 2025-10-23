23 de oct. de 2025
Ituzaingó

Ituzaingó: conocé las nuevas ofertas del Mercado Bonaerense Fijo

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

Este espacio cuenta con increíbles promociones en carnes, lácteos, frutas y verduras. El mismo se encuentra ubicado en Caaguazú 2283 (Ituzaingó Sur).

Ituzaingó: conocé las nuevas ofertas del Mercado Bonaerense Fijo
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

Esta política pública se viene desarrollando en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y su despliegue territorial ha permitido, desde el momento de la puesta en funcionamiento del mismo, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. En una primera instancia, dicho programa se desarrolló mediante la realización de ferias itinerantes y luego, en segunda instancia, comenzó el proceso de creación de espacios físicos.

El Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó fue inaugurado, de manera conjunta por el Gobierno Local y la gestión provincial, allá por mediados de 2023. Es necesario remarcar que en la actualidad asisten a este espacio, que además es punto de encuentro de productores locales, regionales y vecinos, más de 18.000 personas al mes.

Este importante espacio, desde su puesta en funcionamiento, ha conseguido generar una dinámica particular en su día a día; de la cual forman parte tanto los productores y comerciantes. Es así como el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó logró instalarse como uno de los puntos de comercialización directa más elegido por vecinos y vecinas de esta zona al momento de realizar sus compras.

Es necesario remarcar que, además de los precios económicos, las personas también pueden acceder a increíbles promociones en el Mercado Bonaerense Fijo. Estas ofertas se actualizan todas las semanas pero también se destaca el 40% de ahorro abonando la compra de productos con Cuenta DNI de Banco Provincia.

Estas son algunas de las ofertas que presentó para esta semana el Mercado Bonaerense Fijo

  • Filet de merluza fresco x 1kg - $8.000 pesos.
  • 3 pascualinas - $2900 pesos.
  • 3 cajas de ravioles - $9.000 pesos.
  • Costillita de cerdo x 2kg - $13.000 pesos.
  • Osobuco x 2kg - $12.000 pesos.
  • Carne picada x 2kg - $13.990 pesos.
  • Roast Beff x 1kg - $10.600 pesos.
  • Zanahoria x 3kg - $3.000 pesos.
  • 3 paquetes de espinaca/acelga - $2.000 pesos.
  • Naranja de jugo x 3kg - $4.000 pesos.
  • 2 prepizzas - $1.500 pesos.
  • Pan x 1kg - $2.000 pesos.
  • 1kg de pan + 1 docena de facturas - $5.200 pesos.
  • Leche Yatasto x 1lt - $1.300 pesos.
  • Manteca Teodoro x 100gr - $1.200 pesos.
  • Harina Marolio 000 x 1kg - $790 pesos.
  • Puré de tomate Marolio x 520gr - $710 pesos.
Artículo Relacionado
whatsapp logo