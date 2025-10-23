Ituzaingó: conocé las nuevas ofertas del Mercado Bonaerense Fijo

Esta política pública se viene desarrollando en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y su despliegue territorial ha permitido, desde el momento de la puesta en funcionamiento del mismo, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. En una primera instancia, dicho programa se desarrolló mediante la realización de ferias itinerantes y luego, en segunda instancia, comenzó el proceso de creación de espacios físicos.



El Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó fue inaugurado, de manera conjunta por el Gobierno Local y la gestión provincial, allá por mediados de 2023. Es necesario remarcar que en la actualidad asisten a este espacio, que además es punto de encuentro de productores locales, regionales y vecinos, más de 18.000 personas al mes.

Este importante espacio, desde su puesta en funcionamiento, ha conseguido generar una dinámica particular en su día a día; de la cual forman parte tanto los productores y comerciantes. Es así como el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó logró instalarse como uno de los puntos de comercialización directa más elegido por vecinos y vecinas de esta zona al momento de realizar sus compras.



Es necesario remarcar que, además de los precios económicos, las personas también pueden acceder a increíbles promociones en el Mercado Bonaerense Fijo. Estas ofertas se actualizan todas las semanas pero también se destaca el 40% de ahorro abonando la compra de productos con Cuenta DNI de Banco Provincia.





Estas son algunas de las ofertas que presentó para esta semana el Mercado Bonaerense Fijo



