Ituzaingó: conocé las nuevas ofertas del Mercado Bonaerense Fijo

El Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó, ubicado estratégicamente en Caaguazú 2283 (Ituzaingó Sur), se ha convertido en una referencia ineludible para miles de vecinos y vecinas del oeste del conurbano que buscan aliviar el bolsillo sin sacrificar la calidad. Una vez más, este espacio renueva su grilla de ofertas y promociones en productos de la canasta básica, como carnes, lácteos, frutas y verduras.



Desde su inauguración a mediados de 2023, fruto de la articulación entre el Gobierno Local y la gestión provincial, el Mercado Fijo ha experimentado un crecimiento notable, atrayendo a más de 20.000 personas por mes. Esta afluencia masiva subraya el éxito de la política pública que, tras implementarse inicialmente con ferias itinerantes, ahora consolida espacios físicos de comercialización directa.





Esta política pública se viene desarrollando en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y su despliegue territorial ha permitido, desde el momento de la puesta en funcionamiento del mismo, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. En una primera instancia, dicho programa se desarrolló mediante la realización de ferias itinerantes y luego, en segunda instancia, comenzó el proceso de creación de espacios físicos.



Este importante espacio, desde su puesta en funcionamiento, ha conseguido generar una dinámica particular en su día a día; de la cual forman parte tanto los productores y comerciantes. Es así como el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó logró instalarse como uno de los puntos de comercialización directa más elegido por vecinos y vecinas de esta zona al momento de realizar sus compras.



Si bien las ofertas semanales se actualizan constantemente, lo que realmente destaca como un motor de consumo y ahorro para los vecinos es la posibilidad de acceder a un 40% de ahorro sobre el total de la compra al utilizar Cuenta DNI del Banco Provincia. Este beneficio, que se suma a los precios de por sí económicos del Mercado, lo consolida como uno de los lugares más elegidos para realizar las compras del hogar en la zona.

Estas son algunas de las ofertas que presentó para esta semana el Mercado Bonaerense Fijo





