Ituzaingó: detenido por amenazar a una familia y disparar al aire frente a su casa

Un hombre de 44 años fue detenido en Ituzaingó luego de amenazar a una familia y efectuar varios disparos al aire frente a su vivienda. La Policía allanó su casa, ubicada en la misma cuadra, donde encontraron una pistola, un revólver, una escopeta, una carabina y municiones.



El hecho ocurrió la noche del domingo 2 de noviembre en la calle Corro y Europa, cuando una joven de 21 años estaba en la vereda y un vecino llegó en moto, comenzó a insultar a la familia y extrajo un arma de fuego. Según denunciaron, efectuó al menos cuatro disparos al aire y luego apuntó directamente hacia ellos.



Las amenazas continuaron incluso contra uno de los hermanos menores de edad, y la familia aseguró que el agresor llegó a arrojar el vehículo hacia ellos.



La madre realizó la denuncia ante la UFI N°2 de Ituzaingó, que ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en la misma cuadra.



Durante el operativo, la Policía detuvo al hombre y secuestró un arsenal: una pistola Bersa calibre .22, un revólver WMR calibre .32, una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22 y municiones de distintos tipos.



El detenido quedó a disposición de la UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero.