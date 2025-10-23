Ituzaingó: detenido por robar a los tiros una moto

Un joven de 23 años fue detenido en Ituzaingó sur acusado de robar una moto en Villa Ariza. El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando dos motochorros intimidaron con un disparo al aire a la víctima y escaparon en su vehículo. La Policía logró interceptarlos luego de una persecución que cruzó las vías del tren.



Este sábado 18 de octubre, cerca de las 22 horas, un joven circulaba en su moto Honda por las calles de Ituzaingó cuando, al llegar a la esquina de Artigas y Paysandú, en Villa Ariza, fue sorprendido por dos motochorros.



Los delincuentes, que se desplazaban en otra motocicleta, lo interceptaron y efectuaron un disparo al aire para intimidarlo. Ante la amenaza, la víctima descendió de su vehículo.



El acompañante del atacante, que portaba el arma, tomó la moto del joven y ambos escaparon rápidamente.



Minutos después y con la denuncia hecha, agentes de la Policía logran identificar a dos motociclistas similares a los descriptos por la víctima en Santa Rosa y Mansilla, circulando hacia la autopista.



Cuando notaron la presencia policial, ambos motociclistas se subieron a la vereda y circularon por la avenida contramano hacía las vías del tren. Esto habilito una veloz persecución que terminó del otro lado de las vías.



En 24 de Octubre y Gascón de Ituzaingó sur, uno de los delincuentes pierde el control de su moto. Aunque intentó seguir la fuga a pie, los agentes lo detuvieron allí.



El delincuente había descartado un arma dentro de una casa, segundos antes de ser interceptado por la Policía, por lo que los agentes ingresaron a la vivienda y constataron que era el arma con la que se había efectuado el disparo durante el robo.



Identificaron al aprehendido como un hombre de 23 años, domiciliado en La Matanza.



La UFI N°1 de Ituzaingó, a cargo de Marcelo Tavolaro, solicitó su detención por Robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y supresión de la numeración de un arma de fuego, en concurso real entre sí.