Ituzaingó: detienen a la banda que se había robado una campera de Franco Colapinto en un escruche
La Policía de la Provincia de Buenos Aires recuperó una campera que Franco Colapinto le había regalado a un vecino de nuestra ciudad y que había sido víctima de un robo en su casa de Ituzaingó. El operativo permitió, además, detener al líder de una banda dedicada a la modalidad de escruches
El caso ocurrió días atrás cuando la damnificada regresó a su vivienda y encontró las aberturas violentadas y el faltante de varios objetos de valor, entre ellos una campera que el piloto argentino de Fórmula 1 le había regalado tiempo atrás.
Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, se estableció que los autores del hecho eran tres masculinos y una femenina que estaban a bordo de un auto Citroën C4 gris.
A través del Anillo Digital, el vehículo fue captado en la calle Lynch y Coronel Maure, en Monte Chingolo, Lanús, por lo que el personal policial dispuso de un rápido despliegue operativo en el lugar. Al llegar los efectivos detuvieron a Ascencio Espinoza J. S., chileno de 30 años, y secuestraron el auto (con motor y chasis suprimidos), un celular, herramientas y varios elementos robados. Algunos de los artículos robados junto a la campera de Colapinto
La investigación determinó la presencia de Espinoza en el lugar del hecho a partir de la apertura de antenas de su teléfono celular.
El operativo también permitió identificar a una mujer que participó del robo. Tras obtener una orden de allanamiento, la policía realizó un procedimiento en Villa Palito, San Justo, donde detuvo a la sospechosa y recuperó más objetos robados.
Entre los elementos secuestrados, estaba la campera que Franco Colapinto le había regalado a la víctima en su época de piloto Williams, el año pasado.
La causa quedó caratulada como Robo Agravado por Escruche e intervino la UFI 2 de Ituzaingó.