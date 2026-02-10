Ituzaingó: detienen a un hombre por robo y tenencia de arma de guerra

Un hombre de 40 años fue detenido por robo en las últimas horas luego de que el Grupo Técnico Operativo iniciara una investigación gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que aportó el Centro de Monitoreo del Municipio de Ituzaingó. El detenido ya se encuentra a disposición de la justicia.



El hecho ocurrió el último jueves de enero, cuando la víctima, un hombre de 48 años, circulaba en su vehículo cerca de la intersección de Ratti y Acceso Oeste. En ese momento fue interceptado por un Fiat Palio blanco, del que bajó un hombre con un arma de fuego. Al ser amenazado, la víctima entregó dinero en efectivo, su celular y otras pertenencias.



Al alertar de esta situación, el Centro de Monitoreo del Municipio de Ituzaingó comienza el seguimiento del Fiat Palio a través de las cámaras de seguridad apostadas a lo largo y ancho del distrito. De esta forma, junto a la investigación del Grupo Técnico Operativo (GTO), se logró determinar la patente del auto utilizado durante el robo, lo que permitió rastrear a uno de los autores.



Como resultado de la investigación se obtuvo una orden de allanamiento que terminó en la detención del hombre de 40 años y el secuestro de dos teléfonos celulares, uno de los cuales era de la víctima, un arma de fuego marca Browning calibre 9mm adulterada y municiones del mismo calibre. El caso está a cargo del Dr. Golia de la UFI N° 2 de Ituzaingó.