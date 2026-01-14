Ituzaingó disputó su primer amistoso de pretemporada

El Verde jugó un partido amistoso ante un combinado de jugadores libres, donde el global finalizó por 6-0.



El conjunto ituzainguense disputó el primer amistoso de la Pretemporada 2026, en la Ciudad Deportiva del Verde, ante un combinado de jugadores libres.



Cabe destacar que este encuentro debía jugarse el sábado pasado, pero a raíz de las lluvias, el encuentro quedó postergado.



El amistoso se dividió en tres bloques, jugados en 30 minutos cada uno, donde el Verde tuvo tres resultados positivos.



El primer encuentro, finalizó 3 a 0, con tantos de Gonzalo Bravo, Mauricio Camargo y Alcides Miranda Moreira.



El segundo amistoso, fue victoria del León por 2 a 0, con goles de Franco Luppino y Alejo Politano, mientras que el último encuentro ganó por la mínima, con gol de Segundo Gras.

De esta manera, el elenco ituzainguense tuvo el primer y único amistoso, debido a que este lunes a partir de las 21:15 hs, jugará ante Estudiantes de La Plata, por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Florencio Sola.



Luego, se vienen más amistosos para el León, de cara al comienzo del Campeonato de la Primera B Metropolitana: el miércoles 21 de enero se enfrentará a All Haz (equipo de la Liga Mercedina), el sábado 24 se mide ante Luján.



Luego, el miércoles 28 jugará ante Deportivo Morón, y por último, el sábado 31 se enfrentará a Sacachispas, en lo que será el último amistoso de pretemporada.



Cabe destacar que los dirigidos por Diego Herrero se enfrentarán en el debut del Torneo de la B Metropolitana, ante Deportivo Armenio en el Estadio Carlos Sacaan, el fin de semana del 7 de febrero.