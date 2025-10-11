11 de oct. de 2025
Ituzaingó

Detuvieron a una pareja por dos entraderas en Ituzaingó

Bruno Krasnopolsky

2 min de lectura

Una banda irrumpió en dos viviendas en el lapso de dos horas y asaltó a dos familias, entre ellas una pareja de adultos mayores de 78 y 73 años.

Detuvieron a una pareja por dos entraderas en Ituzaingó
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

Una pareja fue detenida acusada de integrar una banda que en la madrugada asaltó dos viviendas en menos de dos horas. Según la investigación, primero atacaron a un matrimonio mientras dormía y luego a un hombre de 78 años y una mujer de 73. La policía vinculó ambos robos al identificar el auto usado, lo que permitió ubicar y detener al principal sospechoso junto a su pareja.

En la madrugada de este jueves 9 de octubre, una banda de al menos cinco delincuentes irrumpió en dos viviendas de Ituzaingó en el lapso de dos horas y asaltó a dos familias, entre ellas una pareja de adultos mayores.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando cinco ladrones con el rostro cubierto y armados ingresaron por la puerta trasera a una casa ubicada en Orán y Gabriela Mistral en Villa Irupé.

Amenazaron a un hombre de 40 años y a su esposa, que estaban durmiendo, y les robaron dinero, celulares y una computadora antes de escapar.

Dos horas más tarde, el grupo atacó una vivienda del barrio El Pilar, sobre José María Paz y Santos Dumont, donde dormían un hombre de 78 años y su esposa de 73.

Cuatro delincuentes forzaron la reja de la ventana delantera para ingresar y, tras amenazar a las víctimas, se llevaron dinero, alhajas y mercadería, dándose a la fuga por la puerta principal.

La investigación quedó a cargo de la SubDDI Ituzaingó, que determinó que ambos robos habían sido cometidos por el mismo grupo y que se movilizaban en un Fiat Mobi rojo. Tras rastrear la cadena de propietarios, los agentes ubicaron el vehículo frente a una vivienda de Acayuasa y Segurola, en Villa Sarmiento.

Cuando el sospechoso salió del domicilio, fue detenido luego de resistirse al arresto. Su pareja también intervino e intentó agredir al personal policial.


Ambos quedaron detenidos: el hombre de 25 años, acusado por las dos entraderas, y su pareja, de 19, por resistencia a la autoridad. La UFI N°2 de Ituzaingó les tomará declaración en las próximas horas.

Artículo Relacionado
whatsapp logo