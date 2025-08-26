Ituzaingó: dos detenidos tras escruche en dos casas

Dos hombres fueron detenidos en Ituzaingó a bordo de un Hyundai Santa Fe con patente paraguaya, luego de un robo bajo la modalidad escruche en el que se llevaron electrodomésticos de dos viviendas. El operativo se activó cuando el anillo digital detectó el vehículo, y terminó con el secuestro de guantes, barretas y corta candados.



El robo ocurrió el miércoles 16 de junio cuando cuatro delincuentes ingresaron a un lote con varias viviendas en la intersección de Pinto y Espejo, en el barrio Iparraguirre de Ituzaingó sur.



Allí forzaron las puertas de dos casas y se llevaron múltiples electrodomésticos.



Aunque lograron fugarse antes de que los dueños vuelvan a casa, quedaron registrados en las cámaras de seguridad por lo que la Policía registró su patente en el anillo digital, con la particularidad de que era de origen paraguaya.



Este domingo, el anillo digital de Ituzaingó dio el aviso de que el Hyundai Santa Fe había ingresado al partido por lo que el Comando de Patrullas de Ituzaingó inició un operativo cerrojo que terminó deteniendo al conductor y su copiloto en Famatina y Haití.



Ambos detenidos están domiciliados en el Barrio Zavaleta de la Capital, siendo el conductor del auto de nacionalidad paraguaya.



Durante la requisa del Hyundai les incautaron guantes, barretas y pinza corta candados, utilizadas para hacer ese tipo de robo, por lo que es probable que hayan ingresado al municipio con la intención de hacer otro similar.



Además, se les secuestraron los teléfonos celulares y se planean allanamientos para buscar a los dos prófugos, en la causa por robo escruche en la que interviene la UFI N°2 de Ituzaingó.