Ituzaingó: el "Ciclo Integrarte" tendrá una nueva edición este sábado

Esta propuesta de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes del Municipio de Ituzaingó persigue, desde sus inicios, un objetivo particular. El "Ciclo Integrarte" busca, entre otras cosas, que los vecinos y vecinas del distrito puedan acercarse a las distintas expresiones culturales a través de diferentes encuentros.



Es así como, mediante la realización de diferentes encuentros culturales, este ciclo invita a acercarse y participar de charlas con diferentes autores y presentaciones de libros. Pero esto no es todo ya que, así como se le da lugar a la literatura, también se le ofrece un espacio a la música, a la poesía y a tantas otras expresiones artísticas.

Es imporante remarcar, en cuanto a la realización de dicha actividad, la participación de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) en el desarrollo del Ciclo Integrarte. Esta prestigiosa entidad, en este caso representada por su filial local, es la encargada de coordinar los distintos encuentros -junto al área de cultura municipal- que se llevan adelante en el partido de Ituzaingó.



Este sábado 9 de agosto habrá un nuevo encuentro del Ciclo Integarte. En esta oportunidad, se encuentran invitadas dos filiales de la Sociedad Argentina de Escritores: SADE Tres de Febrero y SADE Oeste Bonaerense.



Las puertas del Auditorio Néstor Kirchner (Eva Perón 848) se abrirán a partir de las 16:00hs, habilitando el ingreso de los participantes. Es así como vecinos y vecinas, nuevos escritores, poetas y personas interesadas en el mundo del arte, podrán disfrutar y vivenciar diferentes expresiones culturales:



