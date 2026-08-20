Ituzaingó: el domingo en la Torcaza se festeja el día de las infancias

El Municipio de Ituzaingó invita a las familias a festejar el Día de las infancias con una jornada de juegos, sorteos, shows en vivo y feria gastronómica y de artesanos. Las actividades tendrán lugar el domingo 23 de agosto, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles), desde las 14 horas.



Los y las ituzainguenses podrán disfrutar de las "Guerreras K-Pop: Huntrix VS Saja Boys", y otros espectáculos para toda la familia. Además, habrá inflables, juegos de kermesse, camas elásticas, pista de mini cuatriciclos, bungee jumping, sorteos de bicicletas y stands de artesanos y gastronomía a cargo de microemprendedores y de la feria “West Food Fest”.



La jornada será gratuita y abierta a toda la comunidad.



Atención: Si llueve se suspenden las actividades.