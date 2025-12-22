22 de dic. de 2025
Ituzaingó Destacada

Ituzaingó: el intendente reorganizó su gabinete

Diario La Ciudad

1 min de lectura

El nuevo gabinete con nuevas incorporaciones y ratificaciones

Luego de las elecciones de septiembre y a posteriori de la jura de los y las nuevas concejales, el gobierno municipal terminó hoy de reorganizar su gabinete.

Con la salida de Juan Manuel Álvarez Luna de la secretaria de gobierno y la llegada de Pablo Piana una vez mas al ejecutivo municipal, el gabinete del intendente Pablo Descalzo quedó conformado de la siguiente forma.

Gabinete Municipal Ituzaingó

GABINETE MUNICIPAL

Ituzaingó 2025

Ejecutivo

Intendente Municipal

Pablo Descalzo

Jefe de Gabinete

Pablo Piana

Secretarías

Gobierno

Mauro Lavagnino

Hacienda

Marcelo Martinelli

Seguridad

Tony Rosendo

Salud

Dr. Fabian Basílico

Obras Públicas

Martín Rossi

Servicios Públicos

Juan Cruz Descalzo

Cultura y Educación

Ayelén Estebez

Desarrollo Social

Nahuel Segovia

Deportes

Lucas García

Innovación Tecnológica

Sandra Rey

Educ. Técnica y Superior

Rita Sale

Consejo de la Mujer

Carolina Merk

Subsecretarías

Legal y Técnica

Dra. Viviana De Brito

Ingresos Públicos

Gimena Olmedo

Comunicación

Silvina Morelli

Municipalidad de Ituzaingó Actualización: 22/12/2025



Con nuevas incorporaciones y ratificaciones, el nuevo gabinete tendrá la responsabilidad de acompañar al intendente en los próximos dos años.

