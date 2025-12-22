Ituzaingó: el intendente reorganizó su gabinete

Luego de las elecciones de septiembre y a posteriori de la jura de los y las nuevas concejales, el gobierno municipal terminó hoy de reorganizar su gabinete.

Con la salida de Juan Manuel Álvarez Luna de la secretaria de gobierno y la llegada de Pablo Piana una vez mas al ejecutivo municipal, el gabinete del intendente Pablo Descalzo quedó conformado de la siguiente forma.





GABINETE MUNICIPAL Ituzaingó 2025 Ejecutivo Intendente Municipal Pablo Descalzo Jefe de Gabinete Pablo Piana Secretarías Gobierno Mauro Lavagnino Hacienda Marcelo Martinelli Seguridad Tony Rosendo Salud Dr. Fabian Basílico Obras Públicas Martín Rossi Servicios Públicos Juan Cruz Descalzo Cultura y Educación Ayelén Estebez Desarrollo Social Nahuel Segovia Deportes Lucas García Innovación Tecnológica Sandra Rey Educ. Técnica y Superior Rita Sale Consejo de la Mujer Carolina Merk Subsecretarías Legal y Técnica Dra. Viviana De Brito Ingresos Públicos Gimena Olmedo Comunicación Silvina Morelli Municipalidad de Ituzaingó Actualización: 22/12/2025





Con nuevas incorporaciones y ratificaciones, el nuevo gabinete tendrá la responsabilidad de acompañar al intendente en los próximos dos años.