Ituzaingó: el intendente reorganizó su gabinete
Diario La Ciudad
El nuevo gabinete con nuevas incorporaciones y ratificaciones
Luego de las elecciones de septiembre y a posteriori de la jura de los y las nuevas concejales, el gobierno municipal terminó hoy de reorganizar su gabinete.
Con la salida de Juan Manuel Álvarez Luna de la secretaria de gobierno y la llegada de Pablo Piana una vez mas al ejecutivo municipal, el gabinete del intendente Pablo Descalzo quedó conformado de la siguiente forma.
GABINETE MUNICIPAL
Ituzaingó 2025
Intendente Municipal
Pablo Descalzo
Jefe de Gabinete
Pablo Piana
Secretarías
Mauro Lavagnino
Marcelo Martinelli
Tony Rosendo
Dr. Fabian Basílico
Martín Rossi
Juan Cruz Descalzo
Ayelén Estebez
Nahuel Segovia
Lucas García
Sandra Rey
Rita Sale
Carolina Merk
Subsecretarías
Legal y Técnica
Dra. Viviana De Brito
Ingresos Públicos
Gimena Olmedo
Comunicación
Silvina Morelli
Con nuevas incorporaciones y ratificaciones, el nuevo gabinete tendrá la responsabilidad de acompañar al intendente en los próximos dos años.