Ituzaingó: El municipio construye una UPAM en el viejo Hospitalito

El Gobierno Municipal informa que avanza la construcción de la nueva Unidad de Pronta Atención (UPAM), donde funcionaba el viejo “hospitalito”, en Brandsen 3859. Allí, brindará servicios de guardia médica para todas las edades, los 365 días del año, las 24 horas.



Equipada para garantizar un servicio de calidad para urgencias de mediana complejidad, la UPAM contará con consultorios médicos de guardia pediátrica y de adultos, shock room, sala de observación, radiología, laboratorio, farmacia y servicio de enfermería.



El intendente Pablo Descalzo remarcó el rol de este nuevo espacio: “Estamos fortaleciendo nuestro sistema de salud local, para atender las demandas de nuestros vecinos y vecinas, en un contexto en que se desfinancia la salud pública”. Y añadió: “Es una alegría enorme para toda la comunidad recuperar este espacio y volver a aquel viejo amor que acompañó, cuidó y vió crecer, durante muchos años, a miles de vecinos y vecinas del distrito”.



El municipio estima la apertura de este espacio para noviembre de este año. Una vez abierta esta UPAM, sumará sus servicios a los que ya prestan los Centros de Atención Primaria de la Salud, el Centro de Diagnóstico y otras sedes sanitarias, mejorando la capacidad del sistema y garantizando a la comunidad ituzainguense, el acceso a una atención médica pública, gratuita y de calidad.