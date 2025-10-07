Ituzaingó: el municipio ofrecerá créditos a clubes, cooperativas y asociaciones civiles

El intendente Pablo Descalzo firmó un convenio con el Fideicomiso Fuerza Solidaria, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, que promueve el acceso al crédito y la asistencia técnica para proyectos de la economía social.



Fuerza Solidaria es una iniciativa provincial que busca fortalecer la economía social y solidaria mediante asistencia técnica y el otorgamiento de líneas de créditos accesibles a entidades de bien público, como clubes sociales, deportivos y culturales, mutuales, organizaciones comunitarias y cooperativas. El objetivo es impulsar el desarrollo de estas organizaciones sociales para generar más oportunidades de empleo e inclusión social y promover la producción local con impacto social en todo el territorio bonaerense.



En esta oportunidad, trece municipios firmaron el acuerdo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque; el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Ignacio Cáccamo; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.



En este contexto, Pablo Descalzo destacó: "Iniciativas como esta, sobre todo en momentos tan difíciles para los argentinos y argentinas, son más que bienvenidas porque dan apoyo a los lugares de contención y desarrollo, tanto social como productivo, que permiten la inclusión y la generación de oportunidades que necesitamos para construir la ciudad que soñamos". Y añadió: "Gracias a la decisión de Axel Kicillof, este programa sigue funcionando para demostrar que un Estado presente y solidario puede cambiar y mejorar las realidades de los bonaerenses, acompañando a los clubes y entidades de bien público que sostienen todos los días el entramado social de nuestros barrios".