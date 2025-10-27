Ituzaingó: el operativo "AySA en tu Barrio" vuelve a Villa Udaondo

Desde el gobierno municipal han informado que, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre, los vecinos de la zona de Villa Udaondo contarán con la posibilidad de realizar diferentes trámites relacionados al servicio de agua y saneamiento en el distrito. "Los esperamos para atender sus consultas y resolver sus trámites de forma ágil", señalaron desde la Unidad de Gestión Municipal "Villa Udaondo".



Dicho esto, es importante destacar lo siguiente: lo trámites que se podrán realizar durante estas jornadas van desde asesoramiento sobre tarifa social (para quienes deseen conocer más sobre los beneficios y requisitos para acceder a beneficios especiales) hasta gestiones de facturación (incluyendo consultas, correcciones o actualizaciones de datos en las boletas del servicio).

Esta nueva edición de "AySA en tu barrio" se desarrollará en la UGM "Villa Udaondo" (El Tirador 451), de forma totalmente abierta a la comunidad. En cuanto al horario de atención al público, se ha informado que este será de 10:00 a 12:30hs y la misma se brindará -sin la necesidad de tener que solicitar un turno previamente- hasta el viernes 22 de agosto.



A los tramites mencionados anteriormente, se le suman otras gestiones que se podrán llevar adelante en este nuevo operativo de "AySA en tu barrio". Estos van desde cambio de titularidad y actualización de dirección fiscal hasta regularización de deudas y reclamos técnicos.