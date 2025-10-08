Ituzaingó: el pedido de ayuda de la Escuela Secundaria N°12

Este hecho ocurrió durante el último fin de semana de septiembre cuando un grupo de personas ingresó al establecimiento y se llevó "equipos de imagen y sonido (parlantes, micrófonos, cañones, netbooks, calculadoras científicas)", indicaron desde la Escuela Secundaria N°12 de Ituzaingó. La propia comunidad educativa ha denunciado con tristeza este hecho dado que gran parte del material sustraído son "herramientas fundamentales" que se habían logrado adquirir para acompañar el aprendizaje de los estudiantes.



"Ya se cumplieron los pasos administrativos correspondientes y se realizaron los pedidos necesarios para reforzar la infraestructura y la seguridad", remarcaron desde la propia institución educativa. Dado que "lo perdido es mucho" y que recuperarlo llevará "tiempo y recursos", todas las personas que forman parte de la escuela han optado por hacer frente a esta situación organizando una rifa solidaria.

"Docentes y familias estamos organizando una rifa solidaria para recaudar fondos y poder reponer parte de lo sustraído", han remarcado desde la institución. La idea -como bien señalaron a través de sus redes sociales- es conformar dos canastas (una de alimentos y otra de higiene) para rifar. "Contamos también con un termo para sumar a los premios", agregaron.



Esta escuela secundaria, ubicada en Orán 2070 (Barrio El Pilar), ha adelantado que el sorteo de dicha rifa se realizará por Lotería Nacional en noviembre pero que la fecha aún no está confirmada. "En momentos difíciles, lo más importante es estar unidos", sostuvieron.



A su vez, han indicado que toda persona que quiera colaborar, puede acercar alimentos no perecederos o artículos de limpieza e higiene personal a la escuela. "Todo aporte suma. Cuantos más premios podamos reunir, más grande será la rifa", manifestaron desde este establecimiento educativo.