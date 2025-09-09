Ituzaingó: en solo 2 años, la alianza entre el Pro y LLA dilapidó 26 mil votos

Por estas horas, los dirigentes del PRO mastican bronca e impotencia. El malogrado acuerdo de sumisión total y el ninguneo a la militancia amarilla en el cierre de listas, terminó en un desastre. Solo en nuestra ciudad, perdieron 26 mil votos en 2 años si se suman los votos que los libertarios y el macrismo consiguió en la elección anterior más próxima. En el 2023, las 2 fuerzas sumaron el 52,27 %. El domingo cosecharon un magro 36, 39 %.



De tal magnitud fue el despilfarro electoral que algunos dirigentes locales todavía no entienden que fue lo que pasó. " Una carnicería, la bronca de la clase media acomodada de Ituzaingó, que siempre fue antiperonista, los llevó a la abstención. Milei los decepcionó". "Hay que perder el 16 % de tu electorado en 2 años. Un suicidio electoral" aseguraban hoy algunos dirigentes macristas.

La elección del 2023

elecciones 2025

La suma matemática que anunciaban los dirigentes libertarios y que negociaron Ritondo y Santilli, fue una ilusión, un espejismo que solo vieron los negociadores y que terminó en tragedia.



El peronismo ya en el cierre olía el desastre. "La lista de la Libertad Avanza en lo local se parecía más a la de una sociedad de fomento que a la de un partido que gobierna la argentina. Dejaron afuera a los dirigentes más conocidos y arrinconaron al macrismo." aseguran en la sede municipal. " Entre la lista provincial y la local, inclusive hubo 2,5 % de corte en contra del libertario Hugo Equiza. El manual de lo que no hay que hacer".

Ituzaingó comenzó a cambiar su entramado social y electoral

Un dato que no pasó desapercibido para quienes estudian de cerca los datos socio electorales, fue el resultado a nivel provincial de la elección del pasado domingo. Desde hace décadas, los números finales de Ituzaingó siempre se han correspondido a los que la provincia exhibe como distrito único. dicho de otro modo, los números de la provincia son más, menos 1 punto, los mismos que sacan cada fuerza política en Ituzaingó. Esto último, el domingo cambió.



¿A que se debe este cambio? a una nueva composición social de la ciudad. Ituzaingó cada vez se acerca más al primer cordón y se aleja más del segundo cordón. El equilibrio que supo tener entre ambos sectores sociales durante décadas, empezó a mutar. "Es como si la ciudad caminara lentamente hacia Morón, alejándose de Merlo. Son cambios que se dan con el tiempo, pero que en hoy se ven con claridad, en esta elección se notó con nitidez".



Los cambios socio urbanos traducidos a lo electoral no benefician al peronismo que supo durante estos años hacer diferencia en la barriada alejada del centro. El problema es que estas barriadas cada día que pasa, tienen menor incidencia en el resultado final.



Los 3 puntos que LLA saca en Ituzaingó (36,3) sobre el resultado provincial (33,7) indican que estos cambios en lo social empiezan a dar indicios en lo electoral. Un dato que confirma esta hipótesis, es que los resultados para el peronismo en Ituzaingó y Morón están calcados y nunca fue así. Ituzaingó para el peronismo siempre fue más amigable. En números, el peronismo sacaba unos 5 puntos más en Ituzaingó. Ese número éste domingo, desapareció.