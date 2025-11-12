Ituzaingó: entró a una fiambrería y se robó una bicicleta, la dueña pide ayuda

Un ladrón irrumpió a la madrugada en una fiambrería de Ituzaingó y se llevó la bicicleta de una trabajadora. El delincuente forzó la reja con una barreta, rompió el vidrio y escapó al activarse la alarma. La víctima, que usa el vehículo para trabajar y como herramienta de su sustento diario, pidió ayuda a la comunidad para recuperarlo.



A las tres de la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, la fiambrería El Buen Gourmet de la calle Cosquín y Colectora en el barrio Parque San Gabriel, sufrió un robo.



Un ladrón rompió con una barreta el candado de la reja delantera para después romper el vidrio de la puerta que da acceso al local.



Una vez dentro del comercio, fue directo hacia la bicicleta de Paula, una trabajadora de la fiambrería, que utiliza el vehículo para trabajar en la fiambrería y para un emprendimiento personal.

Como se disparó la alarma, al ladrón no le quedó más remedio que escaparse rápidamente, sin lograr robar nada más.



Paula compartió el video del robo en redes sociales y pidió ayuda a la comunidad: "Si alguien la ve o se la ofrecen, por favor, es mi herramineta de laburo. Se agradece cualquier información al 1158520761".



Sobre la identidad del delincuente, Paula contó a La Ciudad que el hombre apareció merodeando por la zona poco antes del robo y quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Estaba bien vestido, con auriculares y muy tranquilo” y agregó que creen que no es del barrio.



Paula contó que la pérdida la afectó: “Sinceramente, me cortaron las piernas, era todo mi bici. Quizás parece una boludez, pero a mí se me complica mucho pagar el bondi”. Lamentó que le haya tocado a ella, aunque reconoció que al menos tiene trabajo: “No quiero imaginar lo que debe ser para alguien que depende de la bici para laburar y se la sacan así”.