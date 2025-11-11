Ituzaingó es inclusión: Esta semana se realizará un Congreso Distrital sobre Discapacidad

Este sábado 11 de noviembre desde las 9:30, se llevará a cabo en Ituzaingó el Congreso Distrital sobre Discapacidad, un encuentro destinado a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.





Se trata de la segunda edición del Congreso, que tendrá lugar en la Escuela de Psicología Social "Accionar", ubicada en Olivera 1018, Ituzaingó sur.





La actividad, que comprenderá una mirada a las personas con discapacidad y sus derechos desde una perspectiva social, inclusiva y comunitaria, está organizada por la asociación "Ituzaingó Sin Barreras", un espacio de reflexión y compromiso social que está integrado por vecinos y vecinas del distrito.





"Porque los derechos de las personas con discapacidad no se negocian ni se rinden, se respetan. Nos comprometemos a trabajar incansablemente para garantizar sus derechos en nuestra ciudad, bajo el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre las bases del modelo social de la discapacidad", agregaron desde Ituzaingó Sin Barreras.





Con esas premisas como bandera, la organización ituzainguense organizó el Segundo Congreso Distrital sobre Discapacidad en el distrito, un encuentro que tendrá certificación de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para quienes asistan.





Dentro de los paneles y actividades que se realizarán en la actividad de este fin de semana, se encuentran mesas sobre la esquizofrenia y la discapacidad en el trabajo, la inclusión escolar, la salud sexual y reproductiva y la discapacidad, la experiencia de Casa TEA Ituzaingó, y el trabajo con niñeces en épocas de hiperconexión.





Además, habrá talleres dedicados a los espacios sensoriales para la regulación emocional, la relación del arte y la discapacidad, el cannabis como herramienta terapéutica, perspectiva de salud comunitaria en la discapacidad, promoción y protección legislativa en la provincia de Buenos Aires.





Para participar del Segundo Congreso Distrital sobre Discapacidad que se realizará este sábado 11 de noviembre desde las 9:30 en la Escuela de Psicología Social "Accionar" (Olivera 1018, Ituzaingó sur) es necesario completar el siguiente formulario de inscripción.