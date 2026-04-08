Ituzaingó: esperó fumando el momento oportuno y se robó una moto en pleno centro

A plena luz del día y frente a una transitada juguetería en el centro de Ituzaingó, un delincuente robó una motocicleta tras forzar el encendido en apenas segundos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ya fue denunciado, mientras la víctima difunde los datos del vehículo para intentar localizarlo.



El delincuente robó una motocicleta estacionada en la vereda frente a una juguetería del centro de Ituzaingó, este lunes 6 de abril a las 14 horas, sobre la calle Soler al 150, esquina Zufriategui.



La víctima, que se encontraba cumpliendo su jornada laboral, descubrió el robo al notar la ausencia de su vehículo.



A pesar de que la moto tenía colocado el traba volantes, el malviviente logró forzar el tambor del arranque, presumiblemente con una llave maestra o herramienta similar.



El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran al delincuente con un casco puesto para ocultar su identidad.



El delincuente aguardó el momento oportuno simulando indiferencia mientras fumaba un cigarrillo. Una vez que la calle quedó despejada, se aproximó a la moto, forzó el encendido en segundos y escapó rápidamente del lugar.



La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 1ra de Ituzaingó. El damnificado y sus allegados iniciaron una campaña de difusión en redes sociales solicitando cualquier información que pueda ayudar a recuperarla.



La moto es una Rouser NS200 de color rojo con patente A021BLJ.