Ituzaingó: esta semana se realizará un nuevo operativo de zoonosis

Para darle un cierre a octubre, desde el equipo de profesionales de la Clínica Veterinaria Municipal y Zoonosis anunciaron que llevarán adelante un nuevo operativo para continuar promoviendo el cuidado de la salud de las mascotas ituzainguenses. De esta forma, los vecinos de Barrio Nuevo contarán con la posibilidad de acercarse a este operativo -solicitando turno previamente al 1164594941- y acceder a los diferentes servicios que se encontrarán disponibles.



En esta oportunidad, el operativo se desarrollará el viernes 31 de octubre, desde las 9:00 hasta las 13:00hs, en el Espacio Comunitario y de Formación "Los Argentinitos" (Fernández 5324, entre El Rancho y N. Repetto). Durante el mismo estarán a disposición de las mascotas de los vecinos, los siguientes servicios gratuitos: atención clínica, vacunación antirrábica, castraciones y solicitud de turnos para la Clínica Veterinaria Municipal.

Resulta necesario destacar que durante este operativo también se estarán brindando otros dos servicio, referidos al cuidado de las mascotas. Todos los vecinos podrán participar de una charla sobre comportamiento animal y acceder a una consultoría sobre problemas de conducta. Dicho servicio será brindado por el adiestrador profesional Federico García durante toda la jornada.



En diálogos anteriores con el coordinador de la Clínica Veterinaria Municipal, este le manifestó a La Ciudad que el objetivo de estas jornadas es "trasladar la mayoría de los servicios de la Clínica Veterinaria Municipal a los barrios". Es así como los vecinos de esta zona podrán asistir con sus mascotas, las cuales podrán recibir atención clínica o aplicarse la vacuna antirrábica, entre otros servicios que ofrece este espacio.