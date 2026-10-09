Ituzaingó: este fin de semana llega La West a pura música y gastronomía

El festival gastronómico y cultural más popular de zona oeste anunció su tan esperado regreso al partido de Ituzaingó. El lugar elegido en esta oportunidad, para desplegar su amplio abanico de puestos de comida, bebida y emprendimientos, es el Boulevard Fleming (Av. Fleming y León Bloy) y se espera que este se convierta en un punto de encuentro para toda la familia a lo largo del fin de semana.



"Se viene un finde a pura música, gastronomía y diversión", expresaron desde las redes oficiales de la reconocida feria. Es importante destacar que, durante el desarrollo de la "West Food Festival", las personas que se acerquen contarán con la posibilidad de recorrer desde food trucks y beer trucks hasta la gran feria de emprendedores, juegos infantiles y diversas propuestas de entretenimiento.





Este fin de semana será una ocasión ideal para "encontrarnos, comer rico y bailar" en el Boulevard Fleming, remarcaron desde la organización. Es por esta razón que La West ha dado a conocer su Line Up completo aunque este ha sufrido una modificación sustancial dadas las condiciones climáticas: "vamos a reprogramar el vento del día viernes". Este cambio implica el traslado de uno de sus principales shows, la presentación de Los del Fuego, para el lunes 12 de octubre.



Es así como el sábado 10 de octubre, desde las 12:00hs, comenzará a tomar forma la puesta en escena de este gran evento. Este día se presentarán artistas como DJ Chiri, Lattice y Zicko como así también el vecino y cantante de Leonchalón, Artifex. Por su parte, la jornada del domingo 11 de octubre contará con el show de Las Guerreras K-Pop para los más chicos y un concurso de baile de los '80 y '90 para integrar a todas las generaciones.



Para culminar, el lunes 12 de octubre estará marcado por la presentación tan esperada de Los del Fuego. Dicho show se desarrollará a partir de las 18:00hs y será el broche de oro de un fin de semana a pura música y comida en el oeste del conurbano bonaerense.