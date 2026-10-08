Vecinos de Ituzaingó Sur en guerra contra el Hogar Martín Rodríguez

Vecinos de Ituzaingó Sur reclaman formalmente al intendente municipal, Pablo Descalzo que intervenga ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se traslade Cáritas del Hogar Martín Rodríguez.



A través de un petitorio fechado en julio de 2026 y diversas campañas gráficas, los vecinos de la placita de Pacheco y Ventura Alegre, denuncian un incremento sostenido en la violencia, robos y la alteración del orden público en su comunidad motivada por internos del Hogar de ancianos y gente que va a pedir asistencia a Caritas.

Un conflicto interjurisdiccional

El predio donde funciona el Hogar Martín Rodríguez pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la actualidad Cáritas, cuyo propósito es brindar asistencia a personas en situación de calle, ocupa un pabellón del Hogar en donde junto profesionales y personal especializado acompañan y asisten a estas personas con entrega de comida y ropa. De acuerdo al relato de los vecinos, las personas que concurren a pedir a Caritas luego se quedan en las inmediaciones del Hogar y alteran el barrio.



Uno de los ejes centrales del conflicto es la llegada ininterrumpida de personas desde la Capital Federal. Según los registros y testimonios vecinales, camionetas provenientes de CABA ingresan de manera constante al distrito, trasladando a individuos rescatados de diversas plazas porteñas para que pernocten en el Hogar Martín Rodríguez. El problema, es que gran parte de los individuos trasladados no regresa a su lugar de origen al día siguiente, sino que permanece deambulando, instalándose y durmiendo en las inmediaciones de la plaza.

Los incidentes reportados por los vecinos incluyen reiteradas entraderas, escenas de violencia y consumo de alcohol en la vía pública, actitudes hostiles en las calles, caracterizadas por agresiones verbales y miradas intimidantes por parte de los asistentes al centro. Actos de vandalismo directo contra la propiedad privada, incluyendo el destrozo de espejos retrovisores de vehículos estacionados. La imposibilidad de utilizar las plazas locales, lo que compromete de forma directa la seguridad de los niños que asisten a clubes y escuelas de la zona.



"El jueves 15 de octubre a las 13 horas, vamos a movilizarnos a la puerta de la municipalidad para reclamarle al intendente que intervenga" sostiene una vecina del barrio.



