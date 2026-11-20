Los alumnos del último año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software expusieron los proyectos elaborados a lo largo de la cursada en el marco de la Expo Marechal 2026. La jornada se llevó a cabo en el Auditorio Néstor Kirchner, ubicado en la peatonal Eva Perón 848, y contó con la participación del intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, junto con docentes, autoridades municipales y representantes de cámaras de comercio e industria del distrito.

Evaluación académica y articulación con el sector productivo

Durante la actividad, desarrollada el miércoles 18 de noviembre, los estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica Municipal Leopoldo Marechal explicaron el funcionamiento de las aplicaciones que crearon durante el año y detallaron a qué necesidades de diversos rubros buscan dar respuesta. La muestra formó parte del examen final de los futuros egresados de la carrera, que tiene una duración de tres años y otorga un título oficial.



Los representantes del sector productivo recorrieron los stands y asistieron a las exposiciones. De este modo, la actividad combinó la evaluación académica con una instancia de intercambio directo entre los futuros egresados y las empresas locales. Desde el Municipio enmarcaron la iniciativa dentro de su política de vinculación entre la formación técnica y la producción local.



Al referirse a la jornada, el intendente Pablo Descalzo destacó la posibilidad de que los vecinos puedan ""ampliar sus conocimientos y proyectar su futuro cerca de sus casas"", al tiempo que subrayó el papel del Estado en el acceso a la educación superior.



Junto al jefe comunal estuvieron presentes el jefe de Gabinete municipal, Pablo Piana; el secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino; la directora del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, Laura Romagnoli; y la directora del Instituto Leopoldo Marechal, Malena Paz. También asistieron concejales, docentes y estudiantes.

Requisitos e inscripción para la carrera en 2027

La Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software se cursa en forma presencial, de lunes a viernes de 18 a 22, en la sede del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, ubicada en Los Pozos 268. El plan de estudios incluye contenidos sobre programación, bases de datos, desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas web, pruebas de software y prácticas profesionalizantes.



Para quienes deseen formarse en la especialidad, la inscripción para el ciclo lectivo 2027 estará abierta a partir del 1.º de diciembre, de 18.30 a 20, en el edificio universitario. Para concretar el trámite es necesario completar el formulario de inscripción y presentar original y copia del DNI, original y copia del analítico secundario o constancia de título en trámite, dos fotos 4 × 4 y un folio tamaño oficio. Ante cualquier duda, las consultas se reciben por teléfono al 2120-5700 o…