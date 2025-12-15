Ituzaingó: Faricci regalará una bocha de helado a todos sus clientes

La reconocida cadena de heladerías Faricci, una de las marcas más elegidas por los vecinos de zona oeste, anunció un evento especial para celebrar su 23° aniversario. Al igual que en 2024, regalarán helados en todas sus sucursales desplegadas por CABA y las diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.



Esta iniciativa busca agradecer la fidelidad de sus clientes y tendrá lugar el próximo miércoles 17 de diciembre. Todas las personas están invitadas a acercarse, entre las 17:00 y las 19:00hs, a solicitar una bocha de helado de cualquiera de los gustos seleccionados de forma totalmente gratuita.

Faricci, un sueño que nació allá por 2002





La historia de Faricci comenzó allá por 2002, cuando Adrián y Roberto decidieron transformar una simple idea -vender helado de calidad y ofrecer un espacio de encuentro- en un ambicioso proyecto. Con la misión clara de llevar la tradición familiar a cada rincón de la provincia, la heladería comenzó a transitar su camino en toda la provincia de Buenos Aires.

Faricci se encuentra ubicado en Cnel. Pablo Zufriategui 882 (Ituzaingó Centro).





El objetivo planteado por sus fundadores se fue cumpliendo con creces y la marca fue creciendo. Es así como Faricci se consolidó en localidades claves del conurbano como Ituzaingó, Hurlingham, Morón y Merlo al mismo tiempo que fue ganando terreno en distintos barrios de la CABA como Caballito, Colegiales y Belgrano; trayecto que fue acompañado con una notable ampliación en la capacidad de producción.

Una cita especial: este miércoles, Faricci regalará helado a todos sus clientes

Para conmemorar estos 23 años de trayectoria, la reconocida cadena decidió que la mejor manera de festejar es compartiendo lo que mejor saben hacer: un buen helado. "Porque nada nos hace más felices que celebrarlo con quienes nos acompañan todos los días", señalaron desde las redes oficiales de Faricci, invitando a toda la comunidad a participar del festejo.





Esta increíble propuesta se encontrará disponible este miércoles 17 de diciembre, entre las 17:00 y las 19:00hs, en cualquiera de sus sucursales de zona oeste, zona norte o CABA. La misma constará de la entrega de una bocha de helado por persona de cualquiera de los gustos seleccionados especialmente para esta ocasión.