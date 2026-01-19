Ituzaingó: Feroz tiroteo y fuga en pleno centro

Un violento enfrentamiento armado tuvo lugar en las calles del centro de Ituzaingó luego de que el sistema de seguridad municipal detectara un vehículo con pedido de secuestro. El incidente derivó en una persecución, disparos contra un móvil de seguridad y la posterior recuperación del rodado.



Los hechos comenzaron cuando las cámaras del municipio emitieron una alerta tras captar el paso de una camioneta Ford Maverick de color azul eléctrico. El sistema de anillo digital identificó que el vehículo circulaba con patentes apócrifas, las cuales figuraban en la base de datos como sospechosas.



Según fuentes de la investigación, el vehículo original había sido robado el pasado 23 de diciembre en la calle Haití al 1200. En aquella ocasión, el propietario fue abordado por delincuentes armados en la puerta de su domicilio para sustraerle el rodado.

El operativo cerrojo y la fuga

Tras la detección, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo para interceptar la camioneta. El vehículo fue localizado en la intersección de las calles Soler y Zufriategui con cuatro ocupantes en su interior.



Al ser visualizados por un móvil de Seguridad del Municipio —tripulado por un chofer profesional y un agente de policía cumpliendo servicio adicional—, los sospechosos emprendieron una huida a alta velocidad, iniciándose una persecución coordinada con otros patrulleros de la zona.

Ataque a balazos

La situación escaló en la esquina de Camacuá y Lavalle. En ese punto, los delincuentes abrieron fuego contra el móvil municipal que lideraba el seguimiento. Se efectuaron al menos seis disparos. Uno de los proyectiles impactó en el radiador del vehículo oficial, obligando a detener su marcha por los daños mecánicos.

Así quedó un auto estacionado en Lavalle y Camacuá





Producto de la balacera, también resultó dañado un automóvil particular que se encontraba estacionado en la vía pública, recibiendo un impacto de bala en la ventanilla derecha. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre el personal de seguridad ni civiles.

Hallazgo y situación de los sospechosos

Los delincuentes aprovecharon la inhabilitación del patrullero para continuar la fuga. Sin embargo, gracias al llamado al 911 de un vecino que observó una maniobra sospechosa, la Policía logró ubicar la camioneta minutos más tarde. Los asaltantes habían ingresado el vehículo en una finca ubicada en la calle Austria al 2400 para ocultarlo.



Al arribar al lugar, los efectivos recuperaron la Ford Maverick robada. Se constató que los cuatro ocupantes lograron evadirse de la escena utilizando un segundo vehículo de apoyo. La investigación permanece abierta para dar con el paradero de los responsables del hecho.