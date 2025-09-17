Ituzaingó finalizó el Campeonato con un empate

El León igualó 1 a 1 ante Claypole, y cerró la Zona A siendo el único puntero, y este sábado se viene Camioneros, por la ida de la primera final, en el Estadio Carlos Sacaan.



En una tarde primaveral de fútbol, se disputó la última fecha del Campeonato de la Primera C, entre el “Verde”, ya pensando en la final, y el “Tambero”, que necesitaba ganar para entrar al reducido.



En el primer tiempo, el Verde manejó las acciones del mediocampo y mereció ponerse en ventaja, dado que generó algunas situaciones claras de gol que tuvo, pero se encontró con una gran actuación del arquero Tomás Tello. A los 18 minutos, el León se quedó con uno menos por la expulsión de Ramiro Politano.



Apenas comenzado el complemento, el árbitro Guido Mascheroni le mostró la doble amarilla a Valentino Toniolo en Claypole en el minuto 49, y ambos equipos quedaron con diez jugadores.



Hasta que, Ituzaingó rompió el cero con el gol de Segundo Gras de penal a los 69’. Sobre el final, a los 82’, Leonel Llodrá empató para el “Tambero”, también desde los doce pasos, en una jugada dudosa, resultado que no le alcanzó para entrar al octogonal.

De esta manera, el León finalizó la Zona A del Campeonato con 49 puntos, obteniendo 14 triunfos, siete empates y tres derrotas.



Este sábado, a las 20:10, el equipo ituzainguense afrontará la ida de la final por el ascenso a la Primera B frente a Camioneros, en el Estadio Carlos Sacaan, mientras que la revancha se disputará el sábado 27 de septiembre, en horario y estadio a confirmar.



ARRANCAN LAS VENTAS DE ENTRADAS ANTICIPADAS



Mañana y el viernes de 9:30 a 20 hs, se venderán las entradas para los Socios en la Sede Social del Club Atlético Ituzaingó, cito en la calle Los Pozos 48, y luego para los No Socios, se venderán el sábado desde las 9:30 hasta las 20 hs.



Cabe destacar que como es el “Día del Club” tanto los socios y el público en general pagarán los mismos valores, que son los siguientes:



• Popular: $13.000

• Platea: $22.000

• Damas y Jubilados: $7.000

• Menores: $5.000