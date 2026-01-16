Ituzaingó: fue lanzado "Ritmo Salvaje Kids", el canal creado por un rapero local para las infancias

​La música urbana sigue rompiendo barreras y ahora desembarca en el terreno educativo con una propuesta fresca y necesaria. Este jueves por la noche se lanzó oficialmente "Ritmo Salvaje Kids", un nuevo canal de YouTube creado por el artista y rapero Lujo MC, quien apuesta a fusionar el ritmo con la conciencia ecológica.



El proyecto se define, en palabras de su creador, como un espacio donde "el flow se une con la enseñanza sobre nuestros animales autóctonos". Lejos de los contenidos genéricos, esta iniciativa busca poner en valor a la fauna argentina, acercando a los niños a las problemáticas ambientales reales que enfrentan estas especies, pero con un lenguaje que ellos entienden y disfrutan: el rap y el trap.



El canal recientemente lanzado ya cuenta con seis videos disponibles que prometen "volarle la mente" a los espectadores. La premisa es bien clara: divertir mientras se educa.

"El canal está pensado para los más peques, para que se diviertan, para que aprendan a rimar y para que aprendan sobre los animales autóctonos de Argentina con lo que les sucede a ellos y cuáles son sus problemáticas ambientales", explicó Lujo MC en relación al lanzamiento del canal.



A diferencia de los dibujos animados tradicionales que suelen mostrar leones o jirafas, "Ritmo Salvaje Kids" introduce personajes con un ADN 100% argentino. Entre los ocho animales que forman parte del crew del canal, se destacan nombres que juegan con la cultura urbana y especies locales: Yagua MC, Big Capi, Ñan-D, Tatu, Kondor, Red Flow, Ice-P y Yaka.

Cada uno de ellos protagoniza videos con enseñanzas específicas, donde el ritmo es el vehículo para hablar de conservación y naturaleza. "Es flow con identidad nacional", sentenció el artista, destacando la importancia de que las nuevas generaciones crezcan valorando lo nuestro a través de la música que escuchan hoy.



El contenido ya está disponible en YouTube para todas las familias que busquen una alternativa digital con contenido de valor, ritmo y raíces.