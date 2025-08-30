Ituzaingó ganó y acaricia con jugar la final

Con gol de Agustín Faillace, el Verde derrotó a J.J.Urquiza por 1 a 0 y quedó cerca de jugar la final del Campeonato, si derrota en la próxima fecha a Muñiz, en condición de visitante.



El Estadio Carlos Sacaan fue testigo de un verdadero partidazo entre el León y el conjunto de Loma Hermosa, por la fecha 24 de la Zona A del Torneo Clausura de la Primera C, donde el equipo ituzainguense necesitaba revalidar el punto que sacó en Gerli.



En la primera parte, fue un encuentro muy parejo y trabado en el mediocampo donde J.J.Urquiza puso pierna fuerte, dado que impuso condiciones, pero Ituzaingó fue el que emparejó las acciones del mediocampo.



Tal es así, que a los 33 minutos, el Verde abrió el marcador luego de una serie de rebotes, Agustín Faillace puso el único gol del partido para los dirigidos por Matías De Cicco.

En el inicio del segundo tiempo, el local intentó estirar la diferencia: tras un centro desde un tiro de esquina de Matías Campusano, Rodrigo Soria cabeceó a la carrera y la pelota impactó en el travesaño.



Luego, Edilson Giménez se metió al área, le pegó y respondió el arquero Barraza con los pies.



Más adelante, el Verde empezó a ponerse nervioso y a tener errores defensivos. En esa sintonía, Mauro Díaz metió un zurdazo para que el Jota iguale el marcador, pero el palo le dijo que no. Posteriormente, Jorge Luque le tapó un mano a mano a Joaquín Del Castillo.



El León pudo haber sentenciado el resultado con un disparo de Mariano Jaureguiberry que atajó Barraza con los pies.



A los 81', Kevin Urtado vio la expulsión por doble amonestación y dejó con diez a los de Loma Hermosa.



De esta manera, el León aguantó y cerró una victoria que lo deja como único puntero con 45 puntos, a pocas fechas del final de la temporada, donde lleva 15 partidos sin conocer la derrota y le sacó cuatro unidades a Berazategui, su escolta, que empató sin goles ante El Porvenir, en el Norman Lee.

En la próxima fecha, Ituzaingó visitará a Muñiz, en Juventud Unida, en día y horario a confirmar, dado que si el Verde derrota al “Rayo Rojo” y “Bera” pierde ante J.J, el León se clasificará a la final del Campeonato contra el ganador de la Zona B que, por ahora es Camioneros.