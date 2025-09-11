Ituzaingó ganó y se clasificó a la final por el ascenso

El Verde venció a Muñiz por 2-0 con goles de Alcides Miranda Moreira y Nahuel Santiago, y se quedó con la Zona A del Campeonato, a falta de una fecha para el cierre del Torneo Clausura. Además, se metió en la Copa Argentina 2026.



Se vivió un intenso duelo por la fecha 25 de la Primera C, entre el local, y el León, que necesitaba ganar para quedarse con la zona, y la tarde fue de manera emocionante.



En una primera parte en la que no hubo tanto peligro en los arcos, Muñiz generó las chances más claras. Primero, Ezequiel Ponce se inventó una jugada personal, tiró un centro pinchado y Leandro Gálvez cabeceó desviado.



Luego, Hernán González probó a Jorge Luque con un remate rastrero y lejano, y el arquero tapó.



En el segundo tiempo, Ituzaingó salió a jugarlo con otra cara y más entusiasmo, gracias a los buenos ingresos de Jonathan Maza y Alan Sotelo.



En el amanecer del complemento, Sotelo mandó un centro desde un tiro libre frontal de la mitad de la cancha y Emmanuel Mantovani se tiró de palomita, pero su cabezazo se fue afuera.



No obstante, el local respondió: Ponce envió un balón muy flotado desde lejos y, tras una arremetida con la defensa y el guardameta visitante, la pelota le quedó a Maximiliano Arias, quien empujó el balón y, milagrosamente, Celso Báez salvó sobre la línea.



El trámite se fue ensuciando y se llenó de pelotazos, sumado a la fricción que se arrastraba desde la etapa inicial. En el minuto 75, Hernán González vio la tarjeta roja por una patada en mitad de cancha a Sotelo, pese a ser algo discutible, el árbitro Gonzalo Correa no dudó.



Era el momento para el León, que se encontraba en superioridad numérica a falta del último cuarto para el final del cotejo, y así fue: Jonathan Maza desbordó por la banda izquierda, metió un centro atrás por el suelo y encontró a Alcides Miranda Moreira, que controló dentro del área y definió cruzado a los 82’.

Se desató la euforia en el banco de la visita, tal fue así que el entrenador Matías De Cicco fue expulsado.



Sin embargo, el partido estaba caliente, a Sotelo se le soltó la cadena y, a los 86’, se tuvo que ir a las duchas por un golpe a un rival.



Poco pesó la expulsión de Sotelo porque, en el minuto 92, Nahuel Santiago liquidó la historia con un golazo, gracias a una sutil definición por encima del arquero Ezequiel Daniele.

Posteriormente, Luca Ramírez fue expulsado en el Rayo, el encuentro terminó, y la fiesta fue toda del León.



De esta manera, Ituzaingó ganó la Zona A, con 48 puntos, y afrontará la serie decisiva contra Camioneros, en busca de volver a la Primera B Metropolitana después de dos temporadas.

No solamente eso, sino que, por haber clasificado a la final, se metió en la Copa Argentina 2026.



No obstante, el Verde cerrará la etapa regular del torneo en su casa frente a Claypole, el próximo martes a las 15 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.