Ituzaingó: operativo de vacunación contra la gripe y sarampión en el Mercado Bonaerense Fijo

El gobierno municipal ha informado que el Mercado Bonaernse Fijo -punto sumamente concurrido por vecinos del distrito, en donde realizan sus compras- funcionará como sede de un nuevo operativo de vacunación. Dicha jornada se llevará adelante en las inmediaciones de dicho predio, ubicado en Caaguazú 2283 (Ituzaingó Sur), siendo impulsada por las autoridades de la cartera sanitaria local.



En el marco de este nuevo operativo, el Municipio de Ituzaingó -acercando sus diferentes herramientas a los barrios del distrito- invita a los vecinos a aplicarse "las vacunas del calendario nacional, la antigripal y contra el sarampión".

En cuanto a la jornada que se desarrollará este martes 12 de agosto, es importante destacar que el horario de atención será de 9:00 a 13:00hs aproximadamente. Los vecinos de Ituzaingó no necesitarán de ninguna orden médica ni de la asignación de un turno previo ya que, en esta oportunidad, la atención se brindará de acuerdo al orden de llegada de cada una de las personas.

"La Salud en tu Barrio" llega el miércoles al barrio Unión y Progreso





Además del operativo de vacunación, que tendrá lugar el martes 12 de agosto en el Mercado Bonaerense Fijo (Caaguazú 2283), el Municipio de Ituzaingó también llevará adelante una nueva edición de "La Salud en tu Barrio". Este se desarrollará el miércoles 13 de agosto, a partir de las 9:00hs, en la Sociedad de Fomento "Unión y Progreso" (Anchorena 1340).



De esta forma, los vecinos que se acerquen al lugar contarán con la posibilidad de acceder de forma gratuita a los siguientes servicios: atención clínica, nutricionistas, calendario de vacunación, pediatría, ginecología y obstetricia. La atención se brindará según el orden de llegada, sin la necesidad de contar con un turno previo.