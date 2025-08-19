Ituzaingó: incendio destruyó una vivienda y causó la muerte de un gato

Un incendio arrasó este sábado con una construcción en el barrio Santos Vega de Villa Udaondo. Si bien no hubo víctimas humanas, murió la mascota del dueño. Los Bomberos acudieron de inmediato y lograron contener el fuego antes de que alcanzara las viviendas linderas habitadas.



Este sábado, una construcción precaria ubicada en Facundo y Ricardo Güiraldes, en el barrio Santos Vega, quedó destruida tras un incendio. En el siniestro, el gato del dueño perdió la vida.



Dos móviles de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó acudieron rápidamente al lugar, a menos de 800 metros del Cuartel Central.



Lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran tres dúplex habitados que se encuentran en el mismo terreno, los cuales solo sufrieron daños externos.

Según las primeras pericias, el fuego se habría originado por un cortocircuito en un depósito de materiales. No se registraron víctimas humanas.