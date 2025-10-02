Ituzaingó: incendio en el Acceso Oeste y pedido de ayuda de un fletero a la comunidad

Un fletero de Ituzaingó perdió su camioneta y la mercadería que transportaba luego de que el vehículo se incendiara sobre el Acceso Oeste. Ricky, vecino del barrio El Pilar, viajaba junto a dos trabajadores cuando de forma repentina el fuego tomó la cabina y dejó pérdidas totales, por lo que pidió ayuda a la comunidad tras quedar sin su herramienta de trabajo.



El hecho ocurrió este lunes 29 de septiembre alrededor de las 13 horas, sobre el Acceso Oeste, a metros del puente Santa Rosa en dirección a Ituzaingó.



Ricky, fletero del barrio El Pilar, viajaba junto a dos trabajadores de una empresa de alquiler para eventos de Ituzaingó, después de retirar sillas y muebles.



De manera repentina, la camioneta comenzó a incendiarse. “De golpe el humo, de golpe parar en la banquina, de golpe el fuego adentro de la cabina”, relató a La Ciudad.



La camioneta y la mercadería quedaron destruidas, aunque Ricky resaltó la rapidez de los Bomberos: "Habrá estado prendida 3 minutos, así como se prendió, la apagaron en un minuto".



Aún no se determinó la causa del siniestro, pero se sospecha de un desperfecto eléctrico en el vehículo con el que Ricky trabajaba desde hace 25 años.



El fletero, que perdió su herramienta de trabajo, pidió la ayuda de la comunidad y compartió su alias para colaborar: rikibarone912