Ituzaingó inició una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Es importante recordar que el cáncer de mama es una enferemedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. La misma puede afectar a cualquier mujer, aumentando las posibilidades de que esta aparezca a partir de los 50 años.



Es por esta razón que se recomienda a las mujeres mayores de 40 años que se realicen este estudio, dentro de lo posible, una vez cada dos años. Dicho esto, resulta necesario reconocer algunos factores que suelen ser de riesgo, para el reconocimiento de esta enfermedad, y es importante tenerlos en cuenta: ser mayor de 50 años, contar con antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad pre-neoplásica de mama, contar con antecedentes familiares de cáncer de mama, etc.

La realización de la mamografía es favorable para detectar el cáncer de mama en el momento en donde el nódulo todavía no es palpable o lo és minimamente. Es así como, en estos casos, se suele recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se utilizan cuando el cáncer está más avanzado.



De esta manera, el Municipio de Ituzaingó ha lanzado "Mamografiarte". Esta campaña se desarrollará durante todo octubre, concientizando y sensibilizando sobre el cáncer de mama; al mismo tiempo que incentiva a aquellas mujeres mayores de 40 del distrito a realizarse su correspondiente mamografía.



Las mismas se podrán realizar en el Centro de Diagnóstico Municipal - CeDiM (Cnel. Pringles 2810) y los turnos deben solicitarse a través de mesrosamx@gmail.com, envíando foto del DNI. Las fechas para la realización de las mamografías se asignarán, de 8:00 a 15:00hs, entre el lunes 6 de octubre y el viernes 7 de noviembre.