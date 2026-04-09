Ituzaingó: Inscriben para cursos gratuitos de formación a distancia

Sigue abierta la inscripción para los Cursos de Formación a Distancia que dicta el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.



Estos cursos inician en abril; son gratuitos, virtuales y tienen como objetivo fortalecer las habilidades de los estudiantes para insertarse en el mundo laboral. Las clases se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia, facilitando la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante que deberá entregar los trabajos prácticos y exámenes, en tiempo y forma.



Para inscribirse, las y los interesados deben registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en este enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia

Oferta completa

Metodologías Ágiles



Inicio: 13/4 (Duración: 1 mes)



El curso brinda herramientas para gestionar proyectos de forma más eficiente. Aprenderás a gestionar tus proyectos de forma efectiva, desarrollando habilidades ágiles que te permitirán trabajar mejor en equipo, adaptarte a los cambios y entregar resultados de calidad en menos tiempo. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de nuestra comunidad y al impulso del desarrollo local.



Uso de Dispositivos Móviles



Inicio: 13/4 (Duración: 5 Semanas)



El uso de celulares y tablets es algo corriente y necesario en la actualidad, sin embargo, muchos desconocen su potencialidad, así como sus riesgos. En este curso profundizaremos el uso de diversas aplicaciones, cuestiones de almacenamiento, y redes de acceso a internet, y reflexionaremos acerca de las problemáticas más frecuentes, como las estafas virtuales o las noticias falsas.



Comunicación y Atención al Cliente



Inicio: 13/4 (Duración:6 semanas)



El curso busca brindar herramientas sobre aspectos relacionados a la comunicación y atención al cliente, con el fin de incorporar buenas prácticas al momento de interactuar con potenciales clientes, mediante la implementación de varios mecanismos y estrategias a través de actividades prácticas y material teórico. Temas a trabajar: Comunicación interpersonal,competencias comunicativas, el cliente, calidad y procesos de servicio al cliente,tipos de clientes,excelencia en la atención, estrategias para resolver conflictos.



Un Currículum Exitoso



Inicio: 13/4 (Duración: 1 semana)



El armado y la presentación del CV son sumamente importantes para comunicar en forma efectiva, tanto tus habilidades personales, como experiencias laborales previas. En el desarrollo del curso se trabajará sobre la estructura del currículum, los distintos tipos y características específicas.



Habilidades de Comunicación interpersonal para entrevista laboral



Inicio: 20/4 (Duración: 1 semana)



Las distintas habilidades comunicativas son conocimientos claves para llevar a cabo una comunicación efectiva, mejora la socialización, integración e inclusión. Conocer y reconocer las competencias comunicativas (verbal, paralingüística y de comunicación no verbal) mejora y optimiza nuestras habilidades de comunicación a la hora de presentarnos a una entrevista laboral.



(+) Más información: Secretaría de Desarrollo Productivo, llamando al 2120-1965 o por mail a formacionadistanciaituzaingo@gmail.comGacetilla informativaSe agradece difusión.