Ituzaingó insólito: le robó a un vecino y quiso venderle el botín al hermano de la víctima

Un delincuente sustrajo cajas con materiales eléctricos de una vivienda de Ituzaingó Norte y, horas más tarde, terminó detenido al intentar vender la mercadería robada a una ferretería cuyo dueño resultó ser el hermano del vecino al que le acababa de robar.



El hecho ocurrió este miércoles 26 de noviembre, minutos después de las 7 de la mañana, en el frente de una vivienda ubicada en la intersección de Las Heras y Carabobo, en Ituzaingó Norte. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.



En las imágenes se observa a un hombre que se detiene frente a la propiedad y observa con detenimiento dos cajas que estaban en el suelo, a metros de la línea municipal. El sujeto incluso se colocó sus anteojos para ver mejor el contenido.



Tras unos segundos, estiró la mano a través de la reja, sustrajo los bultos y continuó caminando por la calle Las Heras como si nada hubiera pasado.



El dueño de casa, indignado al notar el faltante, revisó las grabaciones y se llevó una sorpresa: el ladrón no era un desconocido, sino un vecino de la misma manzana, sobre la calle Carabobo, con quien mantiene un conflicto de vieja data.



De hecho, la víctima recordó que apenas unos días antes, el 21 de noviembre, le habían arrojado objetos a su patio desde el fondo de la casa del acusado.



Sin embargo, lo más insólito ocurriría horas después. Cerca del mediodía, el delincuente se presentó en una ferretería de Arias y Álvarez Jonte con la intención de vender el botín: 30 tomacorrientes marca Cambre.



Lo que el ladrón ignoraba es que el dueño del comercio ya estaba al tanto del robo por un motivo esencial: es el hermano de la víctima. El comerciante dio aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en minutos y concretó la detención en el propio local.



La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°1 de Ituzaingó, a cargo de Marcelo Tavolaro, quien pidió su detención, dado que ya contaba con una condena previa de dos años de prisión por violencia de género. Ahora, quedó imputado por los delitos de hurto y estafa en grado de tentativa.