Ituzaingó: intentaron robarle a un matrimonio y uno de los ladrones murió en la calle
Bruno Krasnopolsky
El hecho ocurrió en Ratti y Ayolas. La banda abordó a la víctima mientras esperaba a su esposa. Investigan si fue defensa o fuego amigo.
Un violento intento de robo en Ituzaingó terminó con un delincuente muerto en plena calle durante la madrugada del lunes. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ratti y Ayolas, donde una banda interceptó a un matrimonio que se encontraba comprando en comercio de la zona.
El asalto en el kiosco
El incidente se desencadenó cuando un empresario con domicilio en Merlo frenó su vehículo frente a un kiosco 24 horas para que su esposa descendiera a realizar una compra.
Mientras el hombre esperaba a bordo del rodado, fue abordado por al menos dos sujetos que bajaron de una SUV Peugeot blanca, estacionada a pocos metros.
Según los investigadores, uno de los asaltantes abrió la puerta del conductor y el otro ingresó por la puerta trasera derecha, iniciándose un violento forcejeo en el interior del habitáculo.
Tiroteo y fuga
Lo ocurrido dentro del vehículo es todavía materia de pericias. No se ha determinado aún si la víctima logró quitarle el arma a uno de los atacantes para defenderse o si, en medio de la disputa, uno de los cómplices gatilló de forma accidental contra su propio compañero.
Tras escucharse las detonaciones, ambos delincuentes bajaron del auto y corrieron, pero el herido se desplomó en la vereda tras dar unos pocos pasos. Sus compañeros huyeron del lugar a bordo del auto en el que habían llegado.
Investigación y hallazgo
El matrimonio asaltado se retiró rápidamente del sitio y, al llegar a su casa, dio aviso a la policía sobre lo sucedido.
Los efectivos que arribaron a la escena encontraron al joven ya sin vida junto a una ambulancia que constató el deceso. Se confirmó que el fallecido era un joven de 18 años y que, antes de la huida, los delincuentes llegaron a sustraer algunas pertenencias, entre ellas la cartera de la mujer.
La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, titular de la UFI N° 1 de Ituzaingó, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar al resto de los integrantes de la banda y reconstruir la mecánica exacta del enfrentamiento.