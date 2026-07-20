Ituzaingó: la creativa propuesta de Vago Café para que los chicos decoren sus meriendas

Vago Café, ubicado estratégicamente en pleno centro de la ciudad (Juncal 150), es un rincón de diseño moderno y sumamente luminoso que ya se ganó el radar de los vecinos locales y de localidades aledañas como Morón y Castelar. De cara al receso escolar, el local preparó una propuesta que promete ser un éxito.



Pensando en los más chicos, el establecimiento diseñó un plan creativo para estas vacaciones de invierno. La propuesta invita a los niños a convertirse en pasteleros por un rato y decorar sus propias galletitas en las mesas del local, combinando el juego con una merienda en familia.





Este combo especial incluye: una chocolatada servida en taza mediana, tres cookies de vainilla listas para intervenir y seis manguitas cargadas con glasé de diversos colores. Esta actividad tiene un valor de $10.000 pesos y estará disponible de lunes a viernes a lo largo de todo el período de vacaciones hasta agotar el stock disponible en mostrador.

La oportunidad de disfrutar de café de especialidad en pleno centro de Ituzaingó





Mientras los chicos despliegan su creatividad, los adultos pueden disfrutar del verdadero corazón del lugar: su rigurosa propuesta cafetera. Lejos de las grandes cadenas comerciales, Vago Café marca la diferencia utilizando granos de Nicaragua Lavado, seleccionados meticulosamente y tostados bajo una curva propia y exclusiva de la casa.



Desde los clásicos espressos hasta los elaborados moccacinos -que ya son furor en las redes sociales- cada taza garantiza una identidad inconfundible. Para acompañar, la carta gastronómica funciona como el complemento perfecto: desde las opciones saladas, como las tostadas con palta, tomate y huevo revuelto y el demandado scon de queso hasta las variantes dulces como los croissants rellenos y rolls de canela hasta las increíbles tortas.